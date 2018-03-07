В Калужской области лес затопило фекалиями из воинской части

В лесном массиве Калужской области растеклась настоящая река из фекалий. Об этом СМИ проинформировал местный житель. Очевидец уточнил, что экскременты стекают в лес из расположенной рядом воинской части.

Виктория Озерова

Сегодня стадо известно о том, что в лесу вблизи города Митяево Боровского района Калужской области образовался целый водоем из фекалий. Об этом местным СМИ рассказал один из жителей города. Он также прислал фотографии с места инцидента. В лесном массиве, согласно с данными сведениями, протекает почти настоящая река из переработанных продуктов жизнедеятельности людей, а вытекают экскременты из местной воинской части.Очевидец не уточнил, принимаются ли какие-либо меры в связи с ситуацией, и обращались ли местные жители в соответствующие учреждения, чтобы устранить проблему.