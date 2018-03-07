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| | В общежитии Серова появилась сосулька из фекалий

В общежитии Серова появилась сосулька из фекалий

Вчера, 21:14
В одном из общежитий Серова появилась сосулька из фекалий. Инцидент произошел в доме на Белореченской улице.

В общежитии Серова появилась сосулька из фекалий

 

В общежитии данного города возникла сосулька из скрементов. О таком событии жильцы дома рассказали местным изданиям. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, сотрудники которой внесли в представление в адрес управляющей организации, потребовав от тех устранить протечку. В настоящее время ситуация контролируется правоохранителями.

Первую фекальную сосульку убрали зимой минувшего года, но на ее месте появилась иная. Про это знали местные чиновники, но долго не хотели расселять людей, ссылаясь на бюрократию. Тогда людям пришлось бороться с произошедшим своими силами.
Никита Готский
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