В Курской области произошла страшная авария со смертельным исходом

В Курской области в канун Международного женского дня произошла страшная авария, результатом которой стала гибель, по меньшей мере, двух человек. В ГУ МЧС сообщили о столкновении двух легковых авто.

Дарья Светозарова

На трассе Селиховы дворы-Иванино Октябрьского района друг в друга врезались «ВАЗ 2107» и иномарка Hyundai Solaris. Сведения о том, в каком направлении двигались легковушки и что послужило причиной катастрофы, сейчас находятся на стадии выяснения. Известно только, что удар был очень сильный. После контакта автомобили превратились в металлолом. Свидетели случившегося утверждают, что в аварии есть погибшие.В российской легковушке тело шофера придется вытаскивать посредством специальных инструментов, так как искореженное сиденье зажало труп словно тисками. Предполагается, что водитель иномарки также погиб. О том, были ли в машинах пассажиры, пока не сообщается.