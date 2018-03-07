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| | В Курской области произошла страшная авария со смертельным исходом

В Курской области произошла страшная авария со смертельным исходом

Вчера, 20:46
В Курской области в канун Международного женского дня произошла страшная авария, результатом которой стала гибель, по меньшей мере, двух человек. В ГУ МЧС сообщили о столкновении двух легковых авто.

В Курской области произошла страшная авария со смертельным исходом

 

На трассе Селиховы дворы-Иванино Октябрьского района друг в друга врезались «ВАЗ 2107» и иномарка Hyundai Solaris. Сведения о том, в каком направлении двигались легковушки и что послужило причиной катастрофы, сейчас находятся на стадии выяснения. Известно только, что удар был очень сильный. После контакта автомобили превратились в металлолом. Свидетели случившегося утверждают, что в аварии есть погибшие.

В российской легковушке тело шофера придется вытаскивать посредством специальных инструментов, так как искореженное сиденье зажало труп словно тисками. Предполагается, что водитель иномарки также погиб. О том, были ли в машинах пассажиры, пока не сообщается.
Дарья Светозарова
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