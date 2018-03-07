Лайнер из Белграда в Москву задержали из-за столкновения с птицей

Летевший из Белграда в Москву самолет задержался из-за столкновения с птицей. Об этом рассказали в авиакомпании Montenegro Airlines.

Никита Готский

Пассажирский самолет, вылетевший из Белграда 7 марта в птицей во время приземления в воздушной гавани Тивата. В конечном счете перевозчик решил провести техническую проверку, само прибытие лайнера в российскую столицу было задержано. Пернатое создание влетело в крыло борта в половине двенадцатого дня. После проведения проверки воздушная машина отправилась в Москву в вечернее время, а не днем, как ранее предполагалось.Ранее в самолете, летевшего в Каир из Маската, неадекватный пассажир попытался проникнуть в кабину летчиков. В результате рейс опоздал на 11 часов, а самого злоумышленника передали властям Омана.