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| | Рамзан Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в Чечне

Рамзан Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в Чечне

Вчера, 20:35
Лидер Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших на борту вертолета, потерпевшего крушение на территории Республики. По его словам, вертолет разбился в узком ущелье, где горные хребты находились близко друг от друга.

Рамзан Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в Чечне

 

Кадыров уточнил, что еще одной причиной падения летательного аппарата стали неблагоприятные метеоусловия. По словам чеченского лидера, количество жертв крушения уточняется. Он добавил, если есть выжившие в аварии, то к их спасению будут приложены все усилия. Известно, что авиаборт принадлежал пограничной службе. Вместе с тем Кадыров выразил соболезнования родным и близким тех, кто не выжил в катастрофе.

Из сообщения министра правительства Чечни по нацполитике Джамбулата Умарова следует, что судно могло разбиться в результате плохой видимости – синоптики сообщили о сильном тумане. Однако это не является окончательной версией. Республиканский Минздрав информирует о трех погибших. В штабе на месте крушения рассказали, что из семи человек на борту Ми-8 выжил лишь один. Он тяжело ранен и находится в больнице.
Дарья Светозарова
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