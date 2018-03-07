Рамзан Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в Чечне

Кадыров уточнил, что еще одной причиной падения летательного аппарата стали неблагоприятные метеоусловия. По словам чеченского лидера, количество жертв крушения уточняется. Он добавил, если есть выжившие в аварии, то к их спасению будут приложены все усилия. Известно, что авиаборт принадлежал пограничной службе. Вместе с тем Кадыров выразил соболезнования родным и близким тех, кто не выжил в катастрофе.
Из сообщения министра правительства Чечни по нацполитике Джамбулата Умарова следует, что судно могло разбиться в результате плохой видимости – синоптики сообщили о сильном тумане. Однако это не является окончательной версией. Республиканский Минздрав информирует о трех погибших. В штабе на месте крушения рассказали, что из семи человек на борту Ми-8 выжил лишь один. Он тяжело ранен и находится в больнице.