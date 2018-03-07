Рамзан Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в Чечне

Лидер Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших на борту вертолета, потерпевшего крушение на территории Республики. По его словам, вертолет разбился в узком ущелье, где горные хребты находились близко друг от друга.

Дарья Светозарова

Кадыров уточнил, что еще одной причиной падения летательного аппарата стали неблагоприятные метеоусловия. По словам чеченского лидера, количество жертв крушения уточняется. Он добавил, если есть выжившие в аварии, то к их спасению будут приложены все усилия. Известно, что авиаборт принадлежал пограничной службе. Вместе с тем Кадыров выразил соболезнования родным и близким тех, кто не выжил в катастрофе.Из сообщения министра правительства Чечни по нацполитике Джамбулата Умарова следует, что судно могло разбиться в результате плохой видимости – синоптики сообщили о сильном тумане. Однако это не является окончательной версией. Республиканский Минздрав информирует о трех погибших. В штабе на месте крушения рассказали, что из семи человек на борту Ми-8 выжил лишь один. Он тяжело ранен и находится в больнице.