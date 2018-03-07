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| | В холле общежития в Воронеже нашли новорожденного ребенка

В холле общежития в Воронеже нашли новорожденного ребенка

Сегодня, 17:17
Накануне в Воронеже в холле одного из общежитий по улице Молодогвардейцев местные жители обнаружили новорожденную девочку. Ребенка госпитализировали, правоохранители разыскивают мать. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В холле общежития в Воронеже нашли новорожденного ребенка

 

В дежурную часть полиции Воронежа поступил звонок с сообщением о нахождении младенца. Одна из обитательниц общежития по улице Молодогвардейцев обнаружила новорожденную девочку в холле. При ребенке не было никаких вещей, она была завернута в полотенце. Девочку тут же доставили в больницу. Медики сообщили, что новорожденной около недели, никаких повреждений и обморожений в результате инцидента она не получила.

Правоохранители начали поиски матери оставленного ребенка. Сейчас они проверяют семьи из группы социального и риска и стоящих на учете по беременности женщин.
Виктория Озерова
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