В холле общежития в Воронеже нашли новорожденного ребенка

Накануне в Воронеже в холле одного из общежитий по улице Молодогвардейцев местные жители обнаружили новорожденную девочку. Ребенка госпитализировали, правоохранители разыскивают мать. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Виктория Озерова

В дежурную часть полиции Воронежа поступил звонок с сообщением о нахождении младенца. Одна из обитательниц общежития по улице Молодогвардейцев обнаружила новорожденную девочку в холле. При ребенке не было никаких вещей, она была завернута в полотенце. Девочку тут же доставили в больницу. Медики сообщили, что новорожденной около недели, никаких повреждений и обморожений в результате инцидента она не получила.Правоохранители начали поиски матери оставленного ребенка. Сейчас они проверяют семьи из группы социального и риска и стоящих на учете по беременности женщин.