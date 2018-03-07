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| | Концертный директор DJ Грува обвиняется в убийстве тещи

Концертный директор DJ Грува обвиняется в убийстве тещи

Сегодня, 17:04
Сегодня в Москве был задержан Денис Калинин, который является концертным директором DJ Грува, его подозревают в убийстве тещи.

Концертный директор DJ Грува обвиняется в убийстве тещи

 

Страшная трагедия произошла в Москве на Ставропольском переулке. В полицию шестого марта поступило заявление об убийстве пожилой женщины в собственной квартире. На вызов приехала следственная группа, которая обнаружила бездыханное тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования было выяснено, что умершая является тещей Дениса Калинина, который утром поссорился с ней. Мужчина не смог сдержать свои агрессивные эмоции нанес ей телесные повреждения. Увидев, что женщина находится в бессознательном состоянии и не дышит, вызвал скорую помощь и скрылся с места преступления. Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть, наступившую от удушья.

Денис Калинин был задержан сотрудниками уголовного розыска и в настоящее время находится в следственном изоляторе. Против него заведено уголовное дело с обвинением умышленное убийство.
Пелагея Лебединская
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