В Санкт-Петербурге малыш выпил перекись водорода

Годовалый ребенок выпил перекись водорода и попал в больницу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вчера, 6 марта.

Никита Готский

Малыш попал в городскую клинику вчера вместе с родной матерью. У него врачи диагностировали острый гастрит, потом маленького потерпевшего поместили в реанимационный отдел. По словам медиков, в настоящее время угрозы жизни несчастному нет. Как утверждает мать ребенка, ее сын выпил 40%-й раствор перекиси водорода. Правоохранительные органы Петербурга разбираются в деталях отравления мальчика, по данному факту начата проверка. В действиях родителей полиция усматривает невыполнение родительских обязанностей.Прежде помощь врачей пригодилась в квартире, где маленькая девочка отравилась каплями от насморка. Детям такое препарат не дают до годичного возраста, но ее мать поступила иначе.