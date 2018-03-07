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| | В Санкт-Петербурге малыш выпил перекись водорода

В Санкт-Петербурге малыш выпил перекись водорода

Сегодня, 16:58
Годовалый ребенок выпил перекись водорода и попал в больницу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вчера, 6 марта.

В Санкт-Петербурге малыш выпил перекись водорода

 

Малыш попал в городскую клинику вчера вместе с родной матерью. У него врачи диагностировали острый гастрит, потом маленького потерпевшего поместили в реанимационный отдел. По словам медиков, в настоящее время угрозы жизни несчастному нет. Как утверждает мать ребенка, ее сын выпил 40%-й раствор перекиси водорода. Правоохранительные органы Петербурга разбираются в деталях отравления мальчика, по данному факту начата проверка. В действиях родителей полиция усматривает невыполнение родительских обязанностей.

Прежде помощь врачей пригодилась в квартире, где маленькая девочка отравилась каплями от насморка. Детям такое препарат не дают до годичного возраста, но ее мать поступила иначе.
Никита Готский
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