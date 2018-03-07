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| | Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова

Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова

Сегодня, 16:32
Сотрудники правоохранительных органов сумели произвести оперативное задержание Ивана Попова, занимающего должность гендиректора российской авиационной компании «КрасАвиа».

Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова

 

На пост генерального директора авиационной российской компании «КрасАвиа» задержанного Ивана Попова назначили лишь три месяца назад. Информацию о задержании Ивана Попова обнародовал официальный представитель транспортного управления Министерства внутренних дел в Сибирском федеральном округе. В данный момент причина, по которой сотрудникам полиции пришлось задержать генерального директора красноярской авиакомпании, не разглашается.

Стоит заметить, что до Попова генеральным директором «КрасАвиа» значился Валерий Мордань, которого задержали правоохранители из-за обвинений во взяточничестве. В конце 2017 года Мордань получил взятку в размере четырёх миллионов рублей, которые, по мнению следователей, являются откатом от суммы контракта, ранее заключенного с красноярской авиакомпанией.
Александр Вест
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