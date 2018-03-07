Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова

На пост генерального директора авиационной российской компании «КрасАвиа» задержанного Ивана Попова назначили лишь три месяца назад. Информацию о задержании Ивана Попова обнародовал официальный представитель транспортного управления Министерства внутренних дел в Сибирском федеральном округе. В данный момент причина, по которой сотрудникам полиции пришлось задержать генерального директора красноярской авиакомпании, не разглашается.
Стоит заметить, что до Попова генеральным директором «КрасАвиа» значился Валерий Мордань, которого задержали правоохранители из-за обвинений во взяточничестве. В конце 2017 года Мордань получил взятку в размере четырёх миллионов рублей, которые, по мнению следователей, являются откатом от суммы контракта, ранее заключенного с красноярской авиакомпанией.