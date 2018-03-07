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| | Турист из Южного Урала хотел жить в лесном массиве "Таганай"

Турист из Южного Урала хотел жить в лесном массиве "Таганай"

Сегодня, 16:36
Молодой житель из Южного Урала решил поселиться отшельником в избе парка «Таганай». Об этом сообщают челябинские корреспонденты.

Турист из Южного Урала хотел жить в лесном массиве "Таганай"

 

Охранники парка заметили в один момент странные следы, когда патрулировали границы «Таганая». Мужчину они догнали только через три километра. В беседе инспекторам он сообщил, что направляется в лес, дабы жить в избушке. При этом парень не имел ни провизии, ни теплых вещей, был обут в летние кроссовки, также он не обладал разрешением на пребывание на охраняемой территории «Таганая».

После диалога охранники посадили «Робинзона Крузо» на снегоход, отправив его в Центральную усадьбу. Там охрана вышла на связь с родственниками парня, после чего доставили его домой. Как позже стало известно, он состоит на учете у врача.
Никита Готский
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