Самолёт с Явлинским на борту подвергся разгерметизации

Лидер депутатского объединения «Яблоко» Григорий Явлинский находился на борту самолёта, который подвергся разгерметизации прямо во время полёта в Москву, вылетев из Грозного. Политик серьёзно не пострадал.

Александр Вест

Кандидат в президенты Российской Федерации Григорий Явлинский не получил никаких повреждений вследствие разгерметизации салона воздушного судна, на котором политик возвращался в столицу из Чечни. Данную информацию обнародовал Игорь Яковлев, являющийся пресс-секретарём «Яблока». По словам Яковлева, разгерметизация салона, о которой пассажиров авиалайнера известили пилоты самолёта, произошла прямо в полёте, когда воздушное судно находилось на высоте 10 тысяч метров. Яковлев уточнил, что пассажиры почувствовали явный дискомфорт, в то время как самолёт потерял в высоте, снизившись примерно до 4 тысяч метров.Также Игорь Яковлев добавил, что из-за разгерметизации у некоторых пассажиров пошла кровь из ушей, а отдельные личности хватались за голову, стараясь унять боль. В аэропорту прибытия рейса с Явлинским на борту ожидали медики на скорых.