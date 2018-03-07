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| | Самолёт с Явлинским на борту подвергся разгерметизации

Самолёт с Явлинским на борту подвергся разгерметизации

Сегодня, 15:17
Лидер депутатского объединения «Яблоко» Григорий Явлинский находился на борту самолёта, который подвергся разгерметизации прямо во время полёта в Москву, вылетев из Грозного. Политик серьёзно не пострадал.

Самолёт с Явлинским на борту подвергся разгерметизации

 

Кандидат в президенты Российской Федерации Григорий Явлинский не получил никаких повреждений вследствие разгерметизации салона воздушного судна, на котором политик возвращался в столицу из Чечни. Данную информацию обнародовал Игорь Яковлев, являющийся пресс-секретарём «Яблока». По словам Яковлева, разгерметизация салона, о которой пассажиров авиалайнера известили пилоты самолёта, произошла прямо в полёте, когда воздушное судно находилось на высоте 10 тысяч метров. Яковлев уточнил, что пассажиры почувствовали явный дискомфорт, в то время как самолёт потерял в высоте, снизившись примерно до 4 тысяч метров.

Также Игорь Яковлев добавил, что из-за разгерметизации у некоторых пассажиров пошла кровь из ушей, а отдельные личности хватались за голову, стараясь унять боль. В аэропорту прибытия рейса с Явлинским на борту ожидали медики на скорых.
Александр Вест
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