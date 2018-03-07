Появились подробности крушения Ми-8 на границе Чечни и Грузии

7 марта в Чечне за восемь километров от грузинской границы около села Шатой разбился российский вертолет Ми-8. По неподтвержденным данным, аппарат принадлежал пограничной службе ФСБ. По сообщениям различных СМИ, на его борту находились от девяти до 12 человек. Считается, что жертв крушения как минимум пять. Пока точно известно о судьбе троих: один ранен, двое погибли, еще четверых разыскивают. По последним сведениям СМИ, инцидент произошел в отдаленном районе, где проводились учения МЧС. Это послужило тому, что на место крушения оперативно отправились спасатели и пять единиц техники.
Появились подробности крушения Ми-8 на границе Чечни и ГрузииСегодня, 14:30
В Чеченской Республике в непосредственной близости с селом Шатой разбился вертолёт Ми-8, принадлежащий пограничной службе. По предварительной информации,
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