Появились подробности крушения Ми-8 на границе Чечни и Грузии

Сегодня в Чечне на границе с Грузией потерпел крушение российский вертолет Ми-8. Точное количество жертв пока неизвестно, судьба четверых до сих пор выясняется, есть один выживший. Спасатели и спецтехника отправились на место инцидента.

Виктория Озерова

7 марта в Чечне за восемь километров от грузинской границы около села Шатой разбился российский вертолет Ми-8. По неподтвержденным данным, аппарат принадлежал пограничной службе ФСБ. По сообщениям различных СМИ, на его борту находились от девяти до 12 человек. Считается, что жертв крушения как минимум пять. Пока точно известно о судьбе троих: один ранен, двое погибли, еще четверых разыскивают. По последним сведениям СМИ, инцидент произошел в отдаленном районе, где проводились учения МЧС. Это послужило тому, что на место крушения оперативно отправились спасатели и пять единиц техники.