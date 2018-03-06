Украинцы глумятся над жертвами катастрофы Ан-26 в Сирии

Новость о гибели российских военнослужащих в катастрофе Ан-26 в Сирии Украина встретила с улыбкой и радостью. Соцсети переполнены сообщениями, в которых украинцы открыто глумятся над жертвами авиакатастрофы.

Портал «Миротворец» опубликовал новость с резкой антироссийской пропагандой. СМИ Львова шутливо с сарказмом намекнули, что Ан-26 сбил кортеж Порошенко, этим пытаясь намекнуть на дорожную аварию в Киеве.Такое поведение общественности Украины стало привычным и никого не удивляет. Стоит вспомнить, как украинцы потешались над погибшими в катастрофе Ту-154, радовались взрыву в метро Санкт-Петербурга, смеялись над убийством посла России в Анкаре.Напомним, сегодня в Сирии разбился российский военный самолет Ан-26. Погибли 39 военнослужащих, среди которых генерал-майор Владимир Еремеев. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета.