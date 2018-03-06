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| | Обнародован список погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Обнародован список погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Вчера, 22:26
В Сети опубликовали предварительный список погибших при крушении Ан-26 в Сирии. Среди жертв авиакатастрофы фигурирует фамилия генерал-майора Вооруженных сил РФ Владимира Еремеева.

Обнародован список погибших при крушении Ан-26 в Сирии

 

По первоначальным сведениям, в Сирии при падении самолета Ан-26 погибли 32 человека. Затем представители Министерства обороны говорили о 39 жертвах крушения воздушного судна. Согласно уточненной информации, поступившей от сотрудников военного ведомства, во время трагического случая умерли 33 пассажира и шесть членов экипажа. Возможно эти данные впоследствии изменятся. СМИ Петербурга тоже сообщают о гибели генерала Еремеева во время падения Ан-26 в САР.

Воздушное судно разбилось при странных обстоятельствах. Очевидцы рассказывают о нетипичном поведении самолета при посадке, умелости и отличных человеческих качествах пилота, который скорректировал направление летательного аппарата таким образом, что он упал не на людей, а на плантации экзотических растений и тем самым уменьшил число жертв крушения.
Домбровский Сергей
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