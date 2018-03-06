В Ростове-на-Дону асфальт не выдержал иномарку

По улице Петровской в центре Ростова-на-Дону асфальт не выдержал иномарку.

Этой информацией на просторах интернета поделилась с пользователями жительница Ростова. Асфальт под колесами ее автомобиля Volkswagen внезапно растаял как снег.Надежда Цветкова предупредила граждан о возможных препятствиях на дорогах Ростова: «Защиту разбила, собрала запчасти и поехала. Привет весна, привет дорожники. Будьте внимательны». Жители Ростова многократно сообщали в соцсетях об аварийном состоянии дорог.Известно, что на улучшение дорог города Ростова в текущем году выделено около 254 млн рублей (городской и областной бюджеты) в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Городские власти планируют на эту сумму привести в соответствие приблизительно 45 км автодорог. В начале февраля был организован конкурс на ремонт дорожного полотна по улице Малиновского, проспектам Стачки, Космонавтов и Королёва.В список объектов на 2018 год также вошли: пл. Комбайностроителей, ул. Троллейбусная, Рахманинова, Агрегатная, Мартовицкого, пер. Автобусный, Верхоянский и Древесный и другие объекты. Планируется обновить бордюры и сделать новую разметку.