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| | В Ростове-на-Дону асфальт не выдержал иномарку

В Ростове-на-Дону асфальт не выдержал иномарку

Вчера, 21:07
По улице Петровской в центре Ростова-на-Дону асфальт не выдержал иномарку.

В Ростове-на-Дону асфальт не выдержал иномарку

 

Этой информацией на просторах интернета поделилась с пользователями жительница Ростова. Асфальт под колесами ее автомобиля Volkswagen внезапно растаял как снег.

Надежда Цветкова предупредила граждан о возможных препятствиях на дорогах Ростова: «Защиту разбила, собрала запчасти и поехала. Привет весна, привет дорожники. Будьте внимательны». Жители Ростова многократно сообщали в соцсетях об аварийном состоянии дорог.

Известно, что на улучшение дорог города Ростова в текущем году выделено около 254 млн рублей (городской и областной бюджеты) в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Городские власти планируют на эту сумму привести в соответствие приблизительно 45 км автодорог. В начале февраля был организован конкурс на ремонт дорожного полотна по улице Малиновского, проспектам Стачки, Космонавтов и Королёва.

В список объектов на 2018 год также вошли: пл. Комбайностроителей, ул. Троллейбусная, Рахманинова, Агрегатная, Мартовицкого, пер. Автобусный, Верхоянский и Древесный и другие объекты. Планируется обновить бордюры и сделать новую разметку.
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Комментарии (1):

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Эти асфальты наши дай бог людей выдерживают...

Ничо не поняла где мой коментарий? ((((
Вчера, 21:26
написал: Таня
группа: Гости
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