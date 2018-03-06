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| | В Сирии на месте падения Ан-26 нашли черный ящик

В Сирии на месте падения Ан-26 нашли черный ящик

Вчера, 20:45
В Сирии на месте, где упал лайнер Ан-26, специалисты нашли черный ящик. Стало известно, что его отвезли на базу Хмеймиме для расшифровки.

В Сирии на месте падения Ан-26 нашли черный ящик

 

Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение недалеко от дороги Дамаск-Леттакия. Специалисты узнали о катастрофе благодаря сообщению местных жителей, которые видели все это. Ликвидацией возгорания занимались специалисты, которые были направлены из Джабли. Отметим, что город располагается в 2 километрах от военной базы. Ранее сообщалось, что лайнер Ан-26, в котором летели 32 человека, потерпел крушение во время посадки. В результате происшествия никто из пассажиров не выжил. Предположительно причиной падения стала техническая неисправность.

Виктор Бондарев, глава отдела Совфеда по обороне, заявил, что лайнер Ан-26 проходил положенную ему проверку перед вылетом. Также Бондарев заявил, что данный самолет – это самый надежный военно-транспортный лайнер. Причиной крушения не могли стать технические неполадки, так как у этого судна замечательные характеристики.
Анна Котова
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