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| | Очевидцы: Пилот Ан-26 в Сирии спас сотни жизней

Очевидцы: Пилот Ан-26 в Сирии спас сотни жизней

Вчера, 20:39
Свидетели крушения военного российского самолета Ан-26 в Сирии в аэропорту Хмеймим рассказали интересные подробности. По словам очевидцев, пилота воздушного корабля можно назвать героем, поскольку он совершил настоящий подвиг, спасая сотни жизней.

Очевидцы: Пилот Ан-26 в Сирии спас сотни жизней

 

При посадке Ан-26 вел себя нетипично. Воздушное судно начало резко изменять направление движения. Создалось впечатление, что самолет попал в сильный, но невидимый поток, заставляющий летательный аппарат выполнять странные маневры. Пилот увел падающий Ан-26 от жилых кварталов, спасая таким образом, от неминуемой гибели сотни людей. Воздушный корабль обрушился на плантации экзотических деревьев, расположенные рядом с Хмеймим.

Самолет несся по земле с внушительной скоростью, а затем вспыхнул, как пороховая бочка от соприкосновения с огнем. На данный момент ведется следствие, устанавливаются причины происшествия. Первоначально предполагали, что трагедия случилась из-за технических неполадок.
Домбровский Сергей
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