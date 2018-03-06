Очевидцы: Пилот Ан-26 в Сирии спас сотни жизней

Свидетели крушения военного российского самолета Ан-26 в Сирии в аэропорту Хмеймим рассказали интересные подробности. По словам очевидцев, пилота воздушного корабля можно назвать героем, поскольку он совершил настоящий подвиг, спасая сотни жизней.

Домбровский Сергей

При посадке Ан-26 вел себя нетипично. Воздушное судно начало резко изменять направление движения. Создалось впечатление, что самолет попал в сильный, но невидимый поток, заставляющий летательный аппарат выполнять странные маневры. Пилот увел падающий Ан-26 от жилых кварталов, спасая таким образом, от неминуемой гибели сотни людей. Воздушный корабль обрушился на плантации экзотических деревьев, расположенные рядом с Хмеймим.Самолет несся по земле с внушительной скоростью, а затем вспыхнул, как пороховая бочка от соприкосновения с огнем. На данный момент ведется следствие, устанавливаются причины происшествия. Первоначально предполагали, что трагедия случилась из-за технических неполадок.