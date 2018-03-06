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| | Эксперты рассказали, как произошло крушение Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии

Эксперты рассказали, как произошло крушение Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии

Вчера, 19:38
Эксперты восстановили примерную картину крушения Ан-26 в Сирии. Трагедия произошла при посадке лайнера в аэродроме Хмеймим. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли все. Тело командира пока не нашли.

Эксперты рассказали, как произошло крушение Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии

 

Эксперты рассказали, как произошло крушение российского Ан-26 в Сирии. По словам специалистов, в 13:44 авиалайнер вылетел из аэропорта Квайреса и направился в Хмеймим. За 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиасудно неожиданно задело крылом заброшенное строение. После этого самолет буквально нырнул вниз и рухнул на землю, по инерции съехав в овраг.

На данный момент основной причиной крушения считается ошибка пилотирования. В результате трагедии погибли 32 человека. Тело командира лайнера майора Смирнова пока не нашли, при нем находился список пассажиров. СК возбудил уголовное дело по нарушению правил полета.
Виктория Озерова
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