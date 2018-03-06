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| | В центре Уфы лошадь с людьми врезалась в планетарий

В центре Уфы лошадь с людьми врезалась в планетарий

Вчера, 19:27
3 марта в субботу уфимский парк Гафури был полон народу. Светило солнце и выходной обещал быть удачным. Люди гуляли по аллеям, родители катали деток на санях-розвальнях, запряженных лошадьми.

В центре Уфы лошадь с людьми врезалась в планетарий

 

Внезапно одна из лошадей, испугавшись звука лопнувшего шарика, понеслась прямо к стеклянной стене паркового планетария, снесла входной заборчик и врезалась в стеклянный проем. Отскочив вместе с санями назад, животное объехало по кругу здание, и еще раз протаранила в же этом месте стену. С лошади свалились оглобли и она, наконец, остановилась. Изумленные люди внутри зала наблюдали происходящее, многие щелкали камерами, многие пытались снять видео. К счастью никто не пострадал кроме маленького мальчика, который выпал из саней во время безумной скачки по кругу.

Все это произошло четыре дня назад, но полицейское расследование продолжает выявлять все обстоятельства инцидента.
Сергей Денисов
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