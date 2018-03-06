В центре Уфы лошадь с людьми врезалась в планетарий

3 марта в субботу уфимский парк Гафури был полон народу. Светило солнце и выходной обещал быть удачным. Люди гуляли по аллеям, родители катали деток на санях-розвальнях, запряженных лошадьми.

Сергей Денисов

Внезапно одна из лошадей, испугавшись звука лопнувшего шарика, понеслась прямо к стеклянной стене паркового планетария, снесла входной заборчик и врезалась в стеклянный проем. Отскочив вместе с санями назад, животное объехало по кругу здание, и еще раз протаранила в же этом месте стену. С лошади свалились оглобли и она, наконец, остановилась. Изумленные люди внутри зала наблюдали происходящее, многие щелкали камерами, многие пытались снять видео. К счастью никто не пострадал кроме маленького мальчика, который выпал из саней во время безумной скачки по кругу.Все это произошло четыре дня назад, но полицейское расследование продолжает выявлять все обстоятельства инцидента.