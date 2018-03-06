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| | Путин соболезнует родственникам погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Путин соболезнует родственникам погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Вчера, 18:49
Глава России Владимир Путин выразил соболезнование родственникам и друзьям людей, погибших на военном самолете Ан-26 в Сирии. Крушение произошло шестого марта в три часа по московскому времени.

Путин соболезнует родственникам погибших при крушении Ан-26 в Сирии

 

Воздушное судно упало во время посадки в аэропорту Хмеймим. На борту Ан-26 находились 32 человека. Ни одному из людей не удалось выжить. Возможной причиной происшествия называют технические неполадки. Воздушный корабль рухнул на Землю возле взлетно-посадочной полосы. На данный момент ведется расследование инцидента. Путину о случившемся сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава России выразил соболезнование не только родственникам погибших, но и военным, поскольку они потеряли боевых товарищей. Когда уходят в мир иной друзья, всегда сложно воспринять информацию об их гибели, поэтому Путин не был многословен. Представители Кремля говорят, что президент владеет самыми новыми известиями о случившемся.
Домбровский Сергей
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