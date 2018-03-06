СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | Пикап смерти: В Москве тренер по пикапу зарезал ученика

Пикап смерти: В Москве тренер по пикапу зарезал ученика

Сегодня, 18:45
Мужчина организовал частный пикап-тренинг на дому. Знатно напившись, мужчина убил одного из своих учеников. Случай произошёл в Москве. Пикап-мастер снимал квартиру на Дмитровском шоссе.

Пикап смерти: В Москве тренер по пикапу зарезал ученика

 

Известно, что происшествие случилось 3 марта на съемной квартире. Трое желающих стать настоящими ловеласами заплатили пикап-учителю 20 тысяч рублей. Позже ребята решили проверить всё на практике, поэтому направились «охотится на девушек» в один из клубов Москвы.

Что-то пошло не так и пикаперов не захотели впускать ни в одно заведение. Ловеласы-неудачники решили вернуться обратно в квартиру учителя, где устроили своё «пати». Мужчины распивали алкоголь. Пикап-гуру решил, что ученики постигли все азы соблазнения и решил показать дополнительный курс по метанию ножей. Произведя бросок, 34-летний учитель пронзил грудь 23-летнему подопечному. Медики скорой помощи, приехав на вызов, зафиксировали смерть.

На данный момент пикап-тренеру светит уголовное дело по статье 109 ч.1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчина признал свою вину и согласился с правоохранительными органами присудить ему подписку о невыезде.
Новости по теме
В США мужчина попытался украсть пикап и врезался в самолёт
В США мужчина попытался украсть пикап и врезался в самолёт

В американском аэропорту города Омаха мужчина угнал пикап, а затем врезался на нём в самолёт. Ведётся расследование.

Бюджетный пикап Dongfeng станет конкурентом «УАЗ Пикап»
Бюджетный пикап Dongfeng станет конкурентом «УАЗ Пикап»

Dongfeng Rich станет главным конкурентом пикапу от компании УАЗ в РФ. Новинку официально представят на автосалоне ММАС 2016 в конце августа.

В 2018 году Mercedes выпустит роскошный пикап
В 2018 году Mercedes выпустит роскошный пикап

О том, что немецкий концерн Mercedes решил попробовать себя в производстве пикапов, сообщили представители автозавода. Будущую модель сразу окрестили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости