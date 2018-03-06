Пикап смерти: В Москве тренер по пикапу зарезал ученика

Мужчина организовал частный пикап-тренинг на дому. Знатно напившись, мужчина убил одного из своих учеников. Случай произошёл в Москве. Пикап-мастер снимал квартиру на Дмитровском шоссе.

Известно, что происшествие случилось 3 марта на съемной квартире. Трое желающих стать настоящими ловеласами заплатили пикап-учителю 20 тысяч рублей. Позже ребята решили проверить всё на практике, поэтому направились «охотится на девушек» в один из клубов Москвы.Что-то пошло не так и пикаперов не захотели впускать ни в одно заведение. Ловеласы-неудачники решили вернуться обратно в квартиру учителя, где устроили своё «пати». Мужчины распивали алкоголь. Пикап-гуру решил, что ученики постигли все азы соблазнения и решил показать дополнительный курс по метанию ножей. Произведя бросок, 34-летний учитель пронзил грудь 23-летнему подопечному. Медики скорой помощи, приехав на вызов, зафиксировали смерть.На данный момент пикап-тренеру светит уголовное дело по статье 109 ч.1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчина признал свою вину и согласился с правоохранительными органами присудить ему подписку о невыезде.