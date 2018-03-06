Эксперт назвал причиной крушения АН-148 нехватку у экипажа необходимых навыков

Сегодня в Сети появилась расшифровка записи с самописца Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Ситуацию прокомментировали сразу несколько заслуженных летчиков.

Виктория Озерова

После расшифровки речевого самописца экипажа Ан-148 сразу несколько экспертов объяснили причины крушения самолета. Заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что команда лайнера не имела достаточных навыков для ручного управления, что в добавлении к плохим погодным условиям послужило тому, что самолет разбился. Подобного мнения придерживается и летчик Александр Романов. Он считает, что пилоты Ан-148 не понимали, что на самом деле происходит. Также одной из причин трагедии, по его словам, стала усталость и стресс пилотов, поскольку их график был довольно напряженным.Ранее по поводу ситуации высказался заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его мнению, главной причиной крушения Ан-148 стала недоученность двух пилотов.