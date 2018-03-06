Юрий Антипов: В крушении Ан-148 пилоты не виноваты

Специалист Юрий Антипов высказал свое мнение по поводу крушения самолета Ан-148, который принадлежал «Саратовским авиалиниям». Антипов сообщил, что нелепые версии по поводу катастрофы всегда кому-то выгодны.

Анна Котова

Юрий Антипов поведал журналистам, что в крушении нет вины пилотов, катастрофа произошла из-за неполадок в правом двигателе. Еще одним доказательством правоты специалиста является то, что обломок - это часть двигателя, которая должна была нагреться до 300-400 градусов. Однако ни вокруг обломка, ни под ним нет следов таяния снега. Также правоту Антипова доказывает обломок основного двигателя, который показывает, что в момент крушения он оторвался не вращаясь, как должно было бы быть.Напоминаем, что еще в прошлом году комиссия Росавиации проводила проверку компании «Саратовские авиалинии» и выявила ряд нарушений. После этого комиссия заключила, что воздушные суда данной компании не могут предложить своим клиентам безопасные перелеты, и поэтому авиаперевозчик вообще не должен совершать перелеты.