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| | При крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии погибли россияне

При крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии погибли россияне

Сегодня, 17:02
Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, о чем сообщили представители Минобороны в ходе экстренной пресс-конференции. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров, а также шесть членов экипажа – все они погибли.

При крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии погибли россияне

 

Авария произошла во время захода на посадку на аэродроме Хмеймим, в районе 15 часов по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы около полукилометра. Причиной произошедшей трагедии, по предварительной информации, называют техническую неисправность, однако, пока точных данных по этому поводу в Минобороны не дают.

В ведомстве отметили, что по докладу с места, огневое воздействие по самолету произведено не было. Сотрудники комиссии при Минобороны займутся изучением всех возможных версий случившегося.

Подробности относительно произошедшей катастрофы должны стать известны уже в ближайшее время.
Николай Офицеров
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