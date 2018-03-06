При крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии погибли россияне

Авария произошла во время захода на посадку на аэродроме Хмеймим, в районе 15 часов по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы около полукилометра. Причиной произошедшей трагедии, по предварительной информации, называют техническую неисправность, однако, пока точных данных по этому поводу в Минобороны не дают.
В ведомстве отметили, что по докладу с места, огневое воздействие по самолету произведено не было. Сотрудники комиссии при Минобороны займутся изучением всех возможных версий случившегося.
Подробности относительно произошедшей катастрофы должны стать известны уже в ближайшее время.