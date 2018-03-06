Младенец едва не спровоцировал крушение Boeing-737

Стюардесса, работающая на авиалинии «Победа», отказалась перекладывать семимесячного младенца на отдельное пассажирское место, так как подобные манипуляции, по её словам, могли вызвать крен авиалайнера и последующее крушение самолёта.

Александр Вест

Запретив родителям семимесячной малютки переложить люльку с ребёнком на соседнее пассажирское кресло, которое было свободно, экипаж авиалайнера Being-737 героически предотвратил надвигающуюся катастрофу. Данный инцидент произошёл во время авиарейса, в котором самолёт направлялся в Новосибирск из Москвы. Конфликт с экипажем воздушного судна возник тогда, когда папа и мама семимесячного Льва попытались положить кресло ребёнка на соседнее свободное пассажирское кресло.Стюардесса запретила совершать подобные манипуляции, предоставив подробные инструкции, в котором содержалась информация о том, что любые перемещения на борту самолёта могут вызвать крен авиалайнера. Сотрудница «Победы» заявила, что для подобных перемещений необходимо было выкупать соседнее место, несмотря на то, что ребёнок весил всего лишь 8 килограммов.