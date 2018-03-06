Обрушенный балкон в Тюмени никому не навредил

В Тюмени в одном из пятиэтажных домов, которые расположены по улице 50 лет ВЛКСМ, с верхних этажей упало два балкона. Этот инцидент никому не навредил.

Анна Котова

Сообщение об инциденте сотрудники спасательной бригады получили в 16:18. Примерно через 10 минут на место обрушения прибыла бригада ФПС. Стражи порядка и работники МЧС огородили территорию вокруг здания. Спасатели вывели из строения 26 человек, из которых 6 детей.На обвале работают 16 человек. Также на месте происшествия стоят два автобуса, в которых жители могут согреться. Сейчас власти города решают, где поселить жителей, квартиры которых пострадали. Дом, который пострадал, стоял в очереди на ремонт, а в прошлом году подписаны договора для проведения ремонтных работ.