Росавиация: Во время работы «Саратовские авиалинии» допускали некоторые нарушения

Еще в 2017 году Росавиация проводила проверку «Саратовских авиалиний» и выявила некоторые нарушения. 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет именно этой компании, в результате чего погибли 71 человек.

Анна Котова

Проверка выяснила, что из 82 работников компании 22 вообще не должны были даже подходить к самолетам. У многих летные свидетельства были просрочены. Помимо этого, смены пилотов длились больше 12 часов. Также некоторые пилоты не проходили медосмотр, если в день летали больше одного раза. Именно из-за всех этих нарушений комиссия вынесла решение, что «Саратовские авиалинии» не могут предоставить безопасные перелеты своим пассажирам. Росавиация посоветовала ввести ограничения по работе этого предприятия.Напоминаем, что 11 февраля сразу после взлета упал пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний». В результате падения 71 человек погиб, среди которых не только пассажиры, но и экипаж. Предположительно воздушное судно взорвалось после удара об землю, так как до этого не исправностей не наблюдалось.