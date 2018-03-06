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| | Два недоученных пилота: Смирнов прокомментировал трагедию с Ан-148 в Подмосковье

Два недоученных пилота: Смирнов прокомментировал трагедию с Ан-148 в Подмосковье

Сегодня, 15:49
Олег Смирнов, являющийся заслуженным пилотом СССР, отозвался о трагическом инциденте, в котором все пассажиры и экипаж авиалайнера Ан-148 расстались со своими жизнями из-за крушения самолёта. Пилот заявил о том, что оба члена экипажа стали причиной трагедии.

Два недоученных пилота: Смирнов прокомментировал трагедию с Ан-148 в Подмосковье

 

Ознакомившись с материалами расследования, Олег Смирнов пояснил, что оба пилота являлись совершенно недоученными. Смирнов пояснил, что при выполнении поставленной задачи у военного пилота не стоит указаний по возвращению, в отличие от лётчиков, представляющих гражданскую авиацию. Олег также усомнился в квалификации одного из членов экипажа, заметив, что лицензию пилота один из лётчиков сумел заполучить лишь в 40 лет. Заслуженный пилот СССР заметил, что ситуацию, которая возникла на борту Ан-148 из-за обледенения приборов, любые опытные лётчики разрешили бы без труда.

Напомним, по результатам масштабного расследования трагического крушения авиалайнера «Саратовских авиалиний», эксперты постановили, что основной причиной падения самолёта послужил человеческий фактор, а конструктивные особенности авиалайнера лишь стали очередным звеном в трагической последовательности событий.
Александр Вест
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