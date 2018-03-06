Экстрасенсы рассказали детали гибели подростков в Лянторе

Еще в 2015 году в Лянторе произошла трагедия - в ходе страшного пожара, разгоревшегося 5 декабря на частной даче, погибли восемь несовершеннолетних. Долгое время родители занимались поисками виновных, но успеха в этом не возымели и, отчаявшись, решились на последний шаг - обратиться к экстрасенсам.

Николай Офицеров

Показан сюжет был в ходе эфира на телеканале ТНТ в ходе передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших», который зрители увидели 3 марта. На съемки прибыли родители шестерых из восьми погибших детей. Долгое время убитые горем они пытались доказать местным жителям, что их дети не находились в состоянии алкогольного опьянения и вечеринка, на которой и произошел пожар, была из ряда пристойных. Им, однако, никто не верил. Участники программы теперь получили все ответы на имевшиеся вопросы и после успокоились.Страшная трагедия, унесшая жизни детей, случилась еще в 2015 году. Восемь подростков находились на даче в Лянторе. В этот день молодежь собралась, чтобы отметить день рождения девочки. Согласно информации правоохранительных органов, подростки попытались затопить печь и воспользовались легковоспламенямыми веществами. Эксперты заключили, что погибли дети от отравления угарным газом, а обвинения их в переборе с алкогольными напитками беспочвенны, ведь в крови алкоголя у них обнаружено не было.