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| | На борту самолета Шереметьево объявился «ложный» дебошир

На борту самолета Шереметьево объявился «ложный» дебошир

Сегодня, 14:52
Накануне командир судна, совершающего перелет из Берлина в Москву, обратился за помощью к правоохранителям, но после приземления полицейские никого не задержали, так как оказалось, что гражданин ФРГ просто перепутал свое посадочное место.

На борту самолета Шереметьево объявился «ложный» дебошир

 

5 марта в Шереметьево наряд полиции прибыл встречать рейс Берлин – Москва. Ранее командир данного авиасудна сообщил о том, что на борту находится буйный пассажир, который является гражданином Германии. Когда самолет приземлился, задерживать уже было некого. Командир лайнера объяснил, что на самом деле пассажир из ФРГ не совершал никаких компрометирующих действий. Просто мужчина после посещения туалета перепутал свое посадочное место. Никто из команды и пассажиров претензий к гражданину Германии не имеет.
Виктория Озерова
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