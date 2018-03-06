На борту самолета Шереметьево объявился «ложный» дебошир

5 марта в Шереметьево наряд полиции прибыл встречать рейс Берлин – Москва. Ранее командир данного авиасудна сообщил о том, что на борту находится буйный пассажир, который является гражданином Германии. Когда самолет приземлился, задерживать уже было некого. Командир лайнера объяснил, что на самом деле пассажир из ФРГ не совершал никаких компрометирующих действий. Просто мужчина после посещения туалета перепутал свое посадочное место. Никто из команды и пассажиров претензий к гражданину Германии не имеет.
На борту самолета Шереметьево объявился «ложный» дебоширСегодня, 14:52
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Самолет Hainan Airlines, следовавший по рейсу «Пекин — Прага», экстренно приземлился в аэропорту «Шереметьево» (Москва). Известно, что причиной стала смерть
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