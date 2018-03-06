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| | Кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве

Кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве

Сегодня, 14:31
Кортеж украинского президента Петра Порошенко в Киеве сбил пенсионера, который пытался перейти дорогу. Пожилой мужчина был экстренно госпитализирован в ближайшую поликлинику для оказания необходимой медицинской помощи.

Кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве

 

Инцидент, в котором пожилого мужчину сбила машина, входящая в кортеж Петра Порошенко, произошёл в Киеве на пересечении улиц Институтская и Шелковичная. Очевидцы заверили, что пожилой мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенное время, так как регулировщик демонстрировал сигнал «Стоп». Несмотря на довольно сильный удар от машины, пенсионер сумел самостоятельно подняться на ноги. Сотрудники правоохранительных органов сумели оказать ему необходимую медицинскую помощь, однако, во избежание возникновения осложнений после аварии пенсионера направили в ближайший госпиталь.

Кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве

 

Медицинские специалисты оценили состояние пожилого украинца как средней тяжести. Машины президентского кортежа, которые не участвовали в дорожно-транспортном происшествии, беспрепятственно продолжили своё движение.
Александр Вест
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