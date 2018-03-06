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| | Росавиация назвала окончательную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Росавиация назвала окончательную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Сегодня, 14:27
Официальные представители российского Федерального агентства воздушного транспорта поведали о том, что на самом деле стало основной причиной крушения авиалайнера Ан-148, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям».

Росавиация назвала окончательную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

 

Трагедия, потрясшая недавно не только Россию, но и мировую общественность, по мнению экспертов Росавиации, произошла из-за воздействия человеческого фактора. Специалисты заявили о том, что в авиалайнере скорость определяется с помощью так называемых трубок Пито, которые расположены на носовой части самолёта. Эксперты заметили, что если одна из трубок выйдет из строя, другие обязательно подстрахуют её работу, предоставив корректные данные в салон авиалайнера. Благодаря тщательному расследованию специалисты выяснили, что из-за возможного обледенения приборов пилоты получали неверную информацию о текущей скорости авиалайнера, из-за чего экипаж решил увеличить её, направив мост воздушного судна по направлению к земле. Однако, когда самолёт показался из-под облаков, пилоты были уже не в состоянии выровнять авиалайнер и сбавить набранную скорость.
 
Представители Росавиации заявили, что Ан-148, все пассажиры которого погибли в авиакатастрофе, поднялся в воздух с уже неработающими приёмниками, из-за чего экипаж в полёте «ослеп», не получая данные о реальной скорости воздушного судна. Сотрудники государственного ведомства посоветовали пилотам повторить инструктаж относительно действий во время экстренных ситуаций, а также посетить курсы по отработке обогрева трубок Пито.

Напомним, в руки следователей попала запись переговоров экипажа Ан-148, на которой содержится разговор пилотов перед трагическим падением самолёта. Один из пилотов возмущался из-за того, что его коллега направил нос самолёта вниз, аргументируя низкой скоростью, которую нужно было поднять. Как оказалось, пилоты спорили до самого конца, не сумев справиться с возникшей ситуацией. В «Саратовских авиалиниях» после трагического инцидента была проведена тщательная проверка, которая выявила множественные нарушения. 22 сотрудника вышеупомянутых авиалиний имели просроченные лётные свидетельства, из-за чего они не имели права приближаться к авиалайнерам. У некоторых пилотов лётные свидетельства не были продлены ещё с 2014 года.
Александр Вест
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