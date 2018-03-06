Стали известны последние слова пилотов Ан-148 перед крушением в Подмосковье

Последними словами капитана стала фраза: "Все п****ц".

Представители петербургского канала-СМИ «78» поделились информацией относительно расшифрованного разговора между пилотами Ан-148 за несколько минут до падения. Как известно, данный самолет потерпел катастрофу в Подмосковье в феврале. Телеканал отмечает, что запись была сделана за минуту до трагедии.

Из опубликованной расшифровки можно узнать, что командир воздушного судна вместе со вторым пилотом спорят, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того, как было принято решение о том, что им якобы удалось выровнять скорость, как пишут СМИ, роковую ошибку допустил именно второй пилот.Согласно имеющимся данным, датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разную информацию, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Впав в панику, он начал уводить самолет вниз, вместо того, чтобы, как этого требует ситуация, начать набирать высоту.

Николай Офицеров

Еще до публикации разговора сообщалось о том, что эксперты заметили критически низкие показатели скорости Ан-148, но так и не смогли понять причину этого. Споря и ругаясь, пилоты на борту пытались исправить ситуацию, наращивая скорость и наклоняя самолет к земле.Разбился самолет Ан-148 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя четыре минуты после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, что были на борту, а также шесть членов экипажа.