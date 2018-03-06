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| | Стали известны последние слова пилотов Ан-148 перед крушением в Подмосковье

Стали известны последние слова пилотов Ан-148 перед крушением в Подмосковье

Сегодня, 14:25
Представители петербургского канала-СМИ «78» поделились информацией относительно расшифрованного разговора между пилотами Ан-148 за несколько минут до падения. Как известно, данный самолет потерпел катастрофу в Подмосковье в феврале. Телеканал отмечает, что запись была сделана за минуту до трагедии.Последними словами капитана стала фраза: "Все п****ц". 

Стали известны последние слова пилотов Ан-148 перед крушением в Подмосковье

 

Из опубликованной расшифровки можно узнать, что командир воздушного судна вместе со вторым пилотом спорят, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того, как было принято решение о том, что им якобы удалось выровнять скорость, как пишут СМИ, роковую ошибку допустил именно второй пилот.

Согласно имеющимся данным, датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разную информацию, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Впав в панику, он начал уводить самолет вниз, вместо того, чтобы, как этого требует ситуация, начать набирать высоту.

 

Еще до публикации разговора сообщалось о том, что эксперты заметили критически низкие показатели скорости Ан-148, но так и не смогли понять причину этого. Споря и ругаясь, пилоты на борту пытались исправить ситуацию, наращивая скорость и наклоняя самолет к земле.

Разбился самолет Ан-148 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя четыре минуты после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, что были на борту, а также шесть членов экипажа.
Николай Офицеров
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