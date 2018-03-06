Стали известны последние слова пилотов Ан-148 перед крушением в Подмосковье

Из опубликованной расшифровки можно узнать, что командир воздушного судна вместе со вторым пилотом спорят, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того, как было принято решение о том, что им якобы удалось выровнять скорость, как пишут СМИ, роковую ошибку допустил именно второй пилот.
Согласно имеющимся данным, датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разную информацию, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Впав в панику, он начал уводить самолет вниз, вместо того, чтобы, как этого требует ситуация, начать набирать высоту.
Еще до публикации разговора сообщалось о том, что эксперты заметили критически низкие показатели скорости Ан-148, но так и не смогли понять причину этого. Споря и ругаясь, пилоты на борту пытались исправить ситуацию, наращивая скорость и наклоняя самолет к земле.
Разбился самолет Ан-148 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя четыре минуты после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, что были на борту, а также шесть членов экипажа.