Из-за украинских "Киборгов" в Москве разгорелся скандал

В Москве разгорелся громкий скандал. В одном из торговых центров общественники обнаружили в киоске в свободной продаже весьма неоднозначную киноленту украинского производства - «Киборги». Позже подтвердилось, что прокатного удостоверения в России она так и не получила.

Николай Офицеров

Несмотря на то, что позже к продавцу наведались разузнать, если ли у нее лицензия на деятельность, но, судя по всему, это риторический вопрос. Девушка, однако, решительно намерена защищать собственную продукцию. «», заявила продавщица с таким видом, будто это она проверяет полицейских на профпригодность, а не они ее.Позиция, как отмечают СМИ, вполне естественна. В ситуации, где ты заведомо проигравший, лучшая защита это нападение.Лента «Киборги», из-за которой и была организована проверка, по мнению общественников и журналистов, во многом, граничит с самым настоящим экстремизмом. В ней описаны события конфликта в аэропорту Донецка в 2014 году. Описаны они весьма однобоко, в них героями выставляются те, кто не гнушался открывать огонь по мирному населению, а со стороны преступников и врагов несогласные с идеологией Киева.