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| | Из-за украинских "Киборгов" в Москве разгорелся скандал

Из-за украинских "Киборгов" в Москве разгорелся скандал

Сегодня, 13:45
В Москве разгорелся громкий скандал. В одном из торговых центров общественники обнаружили в киоске в свободной продаже весьма неоднозначную киноленту украинского производства - «Киборги». Позже подтвердилось, что прокатного удостоверения в России она так и не получила.

Из-за украинских "Киборгов" в Москве разгорелся скандал

 

Несмотря на то, что позже к продавцу наведались разузнать, если ли у нее лицензия на деятельность, но, судя по всему, это риторический вопрос. Девушка, однако, решительно намерена защищать собственную продукцию. «Вы или заходите, или выходите. Мы можем поговорить в магазине, если у вас есть претензия, или же вы покидаете нашу территорию», заявила продавщица с таким видом, будто это она проверяет полицейских на профпригодность, а не они ее.

Позиция, как отмечают СМИ, вполне естественна. В ситуации, где ты заведомо проигравший, лучшая защита это нападение.

Лента «Киборги», из-за которой и была организована проверка, по мнению общественников и журналистов, во многом, граничит с самым настоящим экстремизмом. В ней описаны события конфликта в аэропорту Донецка в 2014 году. Описаны они весьма однобоко, в них героями выставляются те, кто не гнушался открывать огонь по мирному населению, а со стороны преступников и врагов несогласные с идеологией Киева.
Николай Офицеров
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