В Таганроге нашли в квартире мёртвых женщину, ребёнка и двух котов

В Ростовской области всех повергла в шок трагедия, которая произошла 2 марта. В собственной квартире были найдены трупы 33-летней женщины, её восьмилетней дочери и двух котов.

Дарья Дмитриева

В связи с тем, что молодая женщина не выходила на связь с родными, её сестра и экс-муж обратились в правоохранительные органы. Полиция, прибыв на место назначения, вскрыла дверь, за которой их ждала трагическая картина.По предварительным данным, все пострадали в результате отравления бытовым газом. При осмотре места происшествия была выявлена утечка. Но следователи также уверяют, что при таком количестве утечки газа, им должны были отравиться соседи и спасатели, прибывшие на место. Так что причины случившегося всё ещё в ходе исследования.Тела погибших уже похоронены. Родные и близкие не могут поверить в случившееся.