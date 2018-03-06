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| | В Таганроге нашли в квартире мёртвых женщину, ребёнка и двух котов

В Таганроге нашли в квартире мёртвых женщину, ребёнка и двух котов

Вчера, 22:20
В Ростовской области всех повергла в шок трагедия, которая произошла 2 марта. В собственной квартире были найдены трупы 33-летней женщины, её восьмилетней дочери и двух котов.

В Таганроге нашли в квартире мёртвых женщину, ребёнка и двух котов

 

В связи с тем, что молодая женщина не выходила на связь с родными, её сестра и экс-муж обратились в правоохранительные органы. Полиция, прибыв на место назначения, вскрыла дверь, за которой их ждала трагическая картина.

По предварительным данным, все пострадали в результате отравления бытовым газом. При осмотре места происшествия была выявлена утечка. Но следователи также уверяют, что при таком количестве утечки газа, им должны были отравиться соседи и спасатели, прибывшие на место. Так что причины случившегося всё ещё в ходе исследования.

Тела погибших уже похоронены. Родные и близкие не могут поверить в случившееся.
Дарья Дмитриева
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