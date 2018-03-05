В Польше опять напали на украинцев из-за национальной принадлежности

В населенном пункте Вроцлав, расположенном на западе Польши, двое местных жителей напали на украинца в трамвае из-за национальной принадлежности. Информация о данном инциденте появилась в социальной сети Facebook на странице Центра мониторинга расизма.

Домбровский Сергей

Согласно полученным сведениям, поляки спровоцировали конфликт в трамвае, а затем набросились на удивленного украинца, не ожидавшего подобного обращения. Иностранцу настоятельно рекомендовали возвращаться на Родину и больше никогда не пересекать границу. Одними оскорблениями дело не обошлось. После произнесения неприятных слов в адрес украинца, поляки жестоко избили гостя. Мужчину доставили в клинику. Сейчас агрессоров разыскивает полиция, но найти нарушителей не удается.Это не первый подобный инцидент. Отношения между Польшей и Украиной сейчас оставляют желать лучшего. Варшава не поддерживают политическую позицию Киева по оценке определенных исторических событий. На фоне этих разногласий портятся отношения между рядовыми гражданами обеих стран.