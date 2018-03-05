«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | В Польше опять напали на украинцев из-за национальной принадлежности

В Польше опять напали на украинцев из-за национальной принадлежности

Вчера, 21:44
В населенном пункте Вроцлав, расположенном на западе Польши, двое местных жителей напали на украинца в трамвае из-за национальной принадлежности. Информация о данном инциденте появилась в социальной сети Facebook на странице Центра мониторинга расизма.

В Польше опять напали на украинцев из-за национальной принадлежности

 

Согласно полученным сведениям, поляки спровоцировали конфликт в трамвае, а затем набросились на удивленного украинца, не ожидавшего подобного обращения. Иностранцу настоятельно рекомендовали возвращаться на Родину и больше никогда не пересекать границу. Одними оскорблениями дело не обошлось. После произнесения неприятных слов в адрес украинца, поляки жестоко избили гостя. Мужчину доставили в клинику. Сейчас агрессоров разыскивает полиция, но найти нарушителей не удается.

Это не первый подобный инцидент. Отношения между Польшей и Украиной сейчас оставляют желать лучшего. Варшава не поддерживают политическую позицию Киева по оценке определенных исторических событий. На фоне этих разногласий портятся отношения между рядовыми гражданами обеих стран.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Москве украинца избили железной трубой и ограбили
В Москве украинца избили железной трубой и ограбили

В западной части Москвы, на улице Рябиновой, на украинца напали четверо неизвестных, избив его и ограбив. Прессе рассказали об этом представители УМВД по

В Краматорске на украинца напали пророссийские активисты
В Краматорске на украинца напали пророссийские активисты

В Краматорске пророссийски настроенные граждане напали на общественного активиста Станислава Черногора. Они пытались отобрать у него видеокамеру, фотоаппарат и

Украинца, напавшего на российского дипломата в Панаме, поместили в психиатрическую клинику
Украинца, напавшего на российского дипломата в Панаме, поместили в психиатрическую клинику

Украинца, задержанного в Панаме за вооруженное нападение на российского дипломата, направили на обследование в психиатрическую клинику.   Резонансный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости