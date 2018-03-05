В результате шторма берег Великобритании усыпали миллионы морских звёзд

Великобританские берега укрылись миллионами морских звёзд в результате штормовой бури «Эмма».

Накануне Великобритания перенесла мощный снегопад, принесённый сибирским фронтом. По словам синоптиков, это был «Зверь с востока». Транспортная система была нарушена. Теперь этот циклон встретился с атлантическим штормом "Эмма".

Дарья Дмитриева

В городах Бродстейрс и Рамсгит в графстве Кент на юго-востоке Британии побережье было укрыто морскими животными, пострадавшими в результате шторма. Люди обнаружили множество морских звёзд, крабов, скатов, моллюсков. Очевидцы поделились катастрофой, сняв видео и выставив его с сети интернет.