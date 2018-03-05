В результате шторма берег Великобритании усыпали миллионы морских звёзд

В городах Бродстейрс и Рамсгит в графстве Кент на юго-востоке Британии побережье было укрыто морскими животными, пострадавшими в результате шторма. Люди обнаружили множество морских звёзд, крабов, скатов, моллюсков. Очевидцы поделились катастрофой, сняв видео и выставив его с сети интернет.
В результате шторма берег Великобритании усыпали миллионы морских звёздВчера, 21:37
В Сети опубликовано снятое видео того, как авиалайнер Airbus A380 в условиях сильнейшего шторма сел в аэропорту Британии. Причиной непогоды стал холодный
Жители Чукотки испугались огромных водорослей, выброшенных на берег после шторма. Первоначально их посчитали "морскими змеями", прибывшими из США.
На юго-восточном побережье Сахалина местные жители увидели огромное количество выброшенных из воды морских звезд. О необычном явлении пишут российские СМИ,