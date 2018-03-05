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| | В Уфе на железнодорожных путях загорелся поезд

В Уфе на железнодорожных путях загорелся поезд

Вчера, 18:47
В Уфе на станции Дема от короткого замыкания загорелся электропоезд, который шел на буксире. Железнодорожники быстро обнаружили горящую машину, взяли лопаты и самостоятельно забросали снегом открытое пламя.

В Уфе на железнодорожных путях загорелся поезд

 

Приехавшие пожарники сделали контрольный пролив кабины, и инцидент был исчерпан. Позднее выяснилась причина возгорания – короткое замыкание внутренней проводки. Видеозапись того, как рабочие тушили пожар, была выложена в Telegram и вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Оказывается, многие жители Уфы вспомнили еще в советские годы о пожарах на электровозах, которые были вызваны заводским браком обмотки.

 
Некоторые грустно прокомментировали ситуацию о том, как на РЖД обновляется парк локомотивов и в каком «палеолите» находится железная дорога по сравнению с Китаем и даже Индией.

Сергей Денисов
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