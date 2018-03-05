В Уфе на железнодорожных путях загорелся поезд

Приехавшие пожарники сделали контрольный пролив кабины, и инцидент был исчерпан. Позднее выяснилась причина возгорания – короткое замыкание внутренней проводки. Видеозапись того, как рабочие тушили пожар, была выложена в Telegram и вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Оказывается, многие жители Уфы вспомнили еще в советские годы о пожарах на электровозах, которые были вызваны заводским браком обмотки.
В Уфе на железнодорожных путях загорелся поездВчера, 18:47
В метрополитене Москвы, на Калужско-Рижской линии, произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля, возгорания не обнаружено. В результате ЧП появилось
У Пулкова, на станции Шоссейная железнодорожного сообщения, произошло возгорание в локомотиве поезда. Пострадавших нет.
Согласно предварительной информации, главной причиной возникновения пожара в автобусе на Троещине стало именно короткое замыкание. Об этом прессе рассказали