В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе

В Петербурге на улице Мебельная девушка переходила по пешеходному переходу. На «зебре» даму сбил автомобиль Hyundai Elantra, а затем пострадавшую переехала иномарка Kia Creed. Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы России.

Домбровский Сергей

Девушка жива, ее отправили в реанимацию, врачи оценивают состояние пострадавшей, как тяжелое. Журналистам удалось пообщаться с родственниками пациентки. По их словам, полицейские до сих пор не вышли на связь и не предоставляют информацию об участи владельцев транспортных средств, ставших участниками ДТП. За рулем Hyundai Elantra находился 68-летний мужчина. Kia Creed управляла 23-летняя девушка.Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Врачи помогают пациентке выйти из критического состояния. Травмированной женщине 27 лет. Авария произошла примерно в девять часов утра по московскому времени. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.