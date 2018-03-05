Навальный стал третьим лицом по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Оппозиционер Алексей Навальный наравне с порталом «Медиазона» привлечен третьим лицом по иску предпринимателя Олега Дерипаски к сотруднице эскорт-услуг Насте Рыбке и наставнику секс-тренингов Алексу Лесли. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Домбровский Сергей

Слушания по делу состоятся 27 марта этого года. Дерипаска обвиняет Настю Рыбку и Алекса Лесли в распространении запрещенных материалов, обнародовании фотографий, событий из личной жизни гражданина без его согласия. Алексей Навальный и его «Фонд по борьбе с коррупцией» (ФБК) обратился в суд с ответным иском. Оппозиционер и его организация сообщили о том, что российский дипломат Сергей Приходько на яхте Дерипаски путешествовал с Настей Рыбкой.Расследование велось на основании снимков, опубликованных на странице сотрудницы эскорт-услуг в социальной сети Instagram и сведений, полученных из произведения, написанного блогершей. Дерипаска подал заявление в суд с требованием соблюдать закон о праве на неприкосновенность личной жизни и желает денежной компенсации за нанесенный моральный ущерб.