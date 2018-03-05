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| | Украинец пытался ввезти в Крым 8 килограммов коллекционных монет

Украинец пытался ввезти в Крым 8 килограммов коллекционных монет

Сегодня, 13:51
Гражданин Украины пытался провезти в Россию около восьми килограммов раритетных монет. У нарушителя при себе было более полутысячи памятных и юбилейных монет, а также сувенирных жетонов Нацбанка Украины. Задержан горе-нумизмат был на пункте пропуска Армянск, 1 марта.

Украинец пытался ввезти в Крым 8 килограммов коллекционных монет

 

Сотрудников таможни привлекло нервное поведение мужчины. В руках у него был увесистый черный пакет. Таможенники решили проверить, что же содержится в странном багаже и обнаружили в нем около восьми килограммов монет. В результате, все содержимое мешка было решено изъять для проведения экспертизы.

Пресс-службка Крымской таможни напоминает, что монеты из драгметаллов, даже в случае, если они никак не относятся к наличным денежным средствам, в обязательном порядке должны быть задекларированы. При пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую декларацию не заполнял. Никаких документов, которые могли бы подтвердить стоимость товара, украинец также при себе не имел.

Впрочем, это не самый большой груз украинских «юбилеек», который когда-либо планировалось ввезти в Крым. Пресс-служба региональной таможни сообщает, что в июне прошлого года на пропуске ДАПП сотрудники ведомства обнаружили 474 монеты подобной ценности.
Николай Офицеров
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