Пассажиры самолета связали голого авиадебошира, смотревшего порно

Пассажир самолета, совершавшего рейс из Малайзии в Бангладеш, голышом разгуливал по салону с ноутбуком и смотрел порно. Это не понравилось его попутчикам, которым потребовалось приложить усилия, чтобы связать голого молодого человека.

Сергей Денисов

Подробности происшедшего репортеры смогли узнать в офисе службы безопасности аэропорта Дакки, куда хулиган был доставлен после посадки авиалайнера. По словам свидетелей, молодой человек сначала разделся на своем кресле, затем с ноутбуком голый пошел в туалет, затем вернулся и стал мочиться прямо в салоне.Чтобы прекратить все эти выходки эксгибициониста, несколько мужчин поднялись со своих мест и, несмотря на отчаянное сопротивление, связали авиадебошира. Им оказался 20-летний студент из провинциального Малайзийского университета.