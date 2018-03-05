«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Пассажиры самолета связали голого авиадебошира, смотревшего порно

Пассажиры самолета связали голого авиадебошира, смотревшего порно

Сегодня, 12:26
Пассажир самолета, совершавшего рейс из Малайзии в Бангладеш, голышом разгуливал по салону с ноутбуком и смотрел порно. Это не понравилось его попутчикам, которым потребовалось приложить усилия, чтобы связать голого молодого человека.

Пассажиры самолета связали голого авиадебошира, смотревшего порно

 

Подробности происшедшего репортеры смогли узнать в офисе службы безопасности аэропорта Дакки, куда хулиган был доставлен после посадки авиалайнера. По словам свидетелей, молодой человек сначала разделся на своем кресле, затем с ноутбуком голый пошел в туалет, затем вернулся и стал мочиться прямо в салоне.

Чтобы прекратить все эти выходки эксгибициониста, несколько мужчин поднялись со своих мест и, несмотря на отчаянное сопротивление, связали авиадебошира. Им оказался 20-летний студент из провинциального Малайзийского университета.
Сергей Денисов
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