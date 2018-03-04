В Сочи «Москвич» залетел на балкон и перевернулся

В городе Сочи на улице Виноградовой произошла необычная авария. Видеоролик с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».





Татьяна Преображенская

Свидетели происшествия рассказали, что автомобилист не справился с управлением на замерзшей дороге и в результате «Москвич» заехал на балкон первого этажа, а затем слетел с него, погнул ограждения и перевернулся.