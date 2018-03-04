Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

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Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

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Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

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| | В Сочи «Москвич» залетел на балкон и перевернулся

В Сочи «Москвич» залетел на балкон и перевернулся

Вчера, 21:25
В городе Сочи на улице Виноградовой произошла необычная авария. Видеоролик с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

В Сочи «Москвич» залетел на балкон и перевернулся


Свидетели происшествия рассказали, что автомобилист не справился с управлением на замерзшей дороге и в результате «Москвич» заехал на балкон первого этажа, а затем слетел с него, погнул ограждения и перевернулся.
Татьяна Преображенская
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