В Сочи «Москвич» залетел на балкон и перевернулся

В Сочи «Москвич» залетел на балкон и перевернулсяВчера, 21:25
На Камчатке пьяные правоохранители снесли на авто балкон второго этажа. На данный момент все пострадавшие доставлены в медучреждение, в отделение реанимации.
В Сочи перевернулся автобус с туристами. Сообщается, что 13 из 32 пассажирам пришлось обратиться за медицинской помощью, 7 пострадавших были госпитализированы.
В первой половине сегодняшнего дня, 12 ноября, на курской дороге случилось ДТП с участием отечественного автомобиля. Погибших нет, пострадал один человек.