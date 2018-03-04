В Якутии двое детей скончались из-за отравления угарным газом

Следователи межрайонного следственного комитета по Республике Саха приступили к выяснению обстоятельств гибели двух детей. Девочка 14 лет и мальчик 10 лет были найдены в частном доме с признаками интоксикации угарным газом.

Сотрудники следственного комитета в Республике Саха начали выяснять обстоятельства, при которых задохнулись от угарного газа двое детей в селе Хаптагай, расположенного в Якутии. Тела мальчика 10 лет и девочки 14 лет нашли в одном из домов с признаками интоксикации.Следствие располагает данными о том, что мертвых детей нашел в помещении хозяин дома. Его жена вместе с сыном 8 лет находятся в местной больнице в связи с отравлением. По предварительной версии следствия, люди могли получить вред здоровью из-за автомобиля, оставленного в гаражном помещении с невыключенным двигателем.Случай с отравлением угарным газом произошел 4 марта в Саратове. Там в числе пострадавших оказались 5-летний ребенок и его 30-летняя мать, которые из-за интоксикации организма скончались на месте. На момент происшествия в квартире были еще двое мальчиков – 2 и 8 лет, которым удалось избежать отравления.