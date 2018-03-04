Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума
| | В Сети обнародовали видеозапись аварийной посадки самолета в Бишкеке

В Сети обнародовали видеозапись аварийной посадки самолета в Бишкеке

Вчера, 19:04
Сеть буквально «взорвала» видеозапись, на которой запечатлен полет и аварийная посадка самолета, состоящего на балансе авиационной компании Tez Jet. За кроткий промежуток времени данный вызывающий сначала страх, а потом слезы облегчения ролик, выложенный на YouTube, набрал рекордное количество просмотров и комментариев.

В Сети обнародовали видеозапись аварийной посадки самолета в Бишкеке

 

Согласно официальным данным, предоставленным сотрудниками пресс-центра аэропорта Манас, расположенного в Бишкеке, где пилот был вынужден посадить лайнер 4 марта, он вылетел из столицы Киргизии, однако не смог добраться до конечного пункта назначения, находящегося в Баткене.

Вылет состоялся в 14:22, однако спустя небольшой отрезок времени пилот обратился с просьбой об аварийной посадке к сотрудникам аэропорта Манас, сообщив об отказе левого двигателя. Благодаря умелым действиям бортовой команды, самолет удалось удачно посадить, поэтому никто из 95 пассажиров, пребывающих на борту, не пострадал, отделавшись лишь легким испугом.

Во время аварийной посадки люди плакали и истово молились, пережив невероятный страх.
Пойда Анна
Новости по теме
Истребитель ВВС США совершил жесткую посадку в Бахрейне
Истребитель ВВС США совершил жесткую посадку в Бахрейне

Истребитель F-18 ВВС США совершил жесткую посадку в международном аэропорту в Бахрейне. Причиной аварийной посадки оказались проблемы с двигателем. 

В Екатеринбурге при посадке у самолета отказал двигатель
В Екатеринбурге при посадке у самолета отказал двигатель

В аэропорту Екатеринбурга при посадке рейса из Москвы у самолета отказал левый двигатель. Пилот сумел довести машину, после чего лайнер направили в ремонт.

Из-за отказа двигателя самолет Як-42 готовится к экстренной посадке в Красноярском крае
Из-за отказа двигателя самолет Як-42 готовится к экстренной посадке в Красноярском крае

Как рассказал источник в правоохранительных органах, во время выполнения рейса из Хатанги в Красноярск у трехдвигательного пассажирского самолета Як-42,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости