В Сети обнародовали видеозапись аварийной посадки самолета в Бишкеке

Сеть буквально «взорвала» видеозапись, на которой запечатлен полет и аварийная посадка самолета, состоящего на балансе авиационной компании Tez Jet. За кроткий промежуток времени данный вызывающий сначала страх, а потом слезы облегчения ролик, выложенный на YouTube, набрал рекордное количество просмотров и комментариев.

Вылет состоялся в 14:22, однако спустя небольшой отрезок времени пилот обратился с просьбой об аварийной посадке к сотрудникам аэропорта Манас, сообщив об отказе левого двигателя. Благодаря умелым действиям бортовой команды, самолет удалось удачно посадить, поэтому никто из 95 пассажиров, пребывающих на борту, не пострадал, отделавшись лишь легким испугом.

Пойда Анна

Согласно официальным данным, предоставленным сотрудниками пресс-центра аэропорта Манас, расположенного в Бишкеке, где пилот был вынужден посадить лайнер 4 марта, он вылетел из столицы Киргизии, однако не смог добраться до конечного пункта назначения, находящегося в Баткене.Во время аварийной посадки люди плакали и истово молились, пережив невероятный страх.