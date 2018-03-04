В Сети появилось видео дерзкого нападения на Собчак

В Сети опубликовали видеоролик с нападением на известную журналистку и телеведущую Ксению Собчак. На кадрах ролика можно увидеть, что Собчак сильно преувеличила подробности инцидента.

Татьяна Преображенская

Видео можно посмотреть на Telegram-канале Mash, его опубликовал сам «обидчик» кандидата в президенты страны. Как оказалось, Алан Дзуцев, помощник депутата Московской городской думы, дождался пока Собчак войдет в здание, затем взял и вылил на Ксению воду из стакана, при этом мужчина сказал: «Это вам за Жириновского». Собчак после случившегося нецензурно выругалась.Стоит отметить, что кандидат на пост президента России ранее облила водой Владимира Жириновского, после того, как во время предвыборных дебатов лидер ЛДПР обозвал Собчак дурой.