Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума
| | В Сети появилось видео дерзкого нападения на Собчак

В Сети появилось видео дерзкого нападения на Собчак

Вчера, 18:53
В Сети опубликовали видеоролик с нападением на известную журналистку и телеведущую Ксению Собчак. На кадрах ролика можно увидеть, что Собчак сильно преувеличила подробности инцидента.

В Сети появилось видео дерзкого нападения на Собчак

 

Видео можно посмотреть на Telegram-канале Mash, его опубликовал сам «обидчик» кандидата в президенты страны. Как оказалось, Алан Дзуцев, помощник депутата Московской городской думы, дождался пока Собчак войдет в здание, затем взял и вылил на Ксению воду из стакана, при этом мужчина сказал: «Это вам за Жириновского». Собчак после случившегося нецензурно выругалась.


Стоит отметить, что кандидат на пост президента России ранее облила водой Владимира Жириновского, после того, как во время предвыборных дебатов лидер ЛДПР обозвал Собчак дурой.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Ксении Собчак отомстили за Жириновского
Ксении Собчак отомстили за Жириновского

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак в микроблоге Twitter сообщила, что ее атаковал неизвестный. Мужчина толкнул журналистку и облил ее жидкостью

Пугачева похвалила Собчак, облившую водой Жириновского
Пугачева похвалила Собчак, облившую водой Жириновского

Примадонна Алла Пугачева довольна, что Ксения Собчак окатила водой Владимира Жириновского. Ранее ведущая и политик встретились на дебатах.

Олег Ляшко назвал Ксению Собчак «дурой»
Олег Ляшко назвал Ксению Собчак «дурой»

Скандалист Олег Ляшко назвал Ксению Собчак «дурой». Соответствующее сообщение появилось на страничке радикала в Facebook.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости