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| | В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы

Сегодня, 18:39
В Москве по улице Большая Бронная вор пытался проникнуть в квартиру депутата Государственной Думы России Елены Паниной. Мужчина прикрепил крюк к кондиционеру и с его помощью хотел залезть в помещение, но старания грабителя завершились крахом.

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы

 

Попытки проникнуть в чужую собственность заметил сосед, живущий на нижнем этаже. Он сообщил об этом племяннику Паниной. Молодой человек вызвал полицию. Правоохранители составили протокол согласно положенной форме. На данный момент стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Журналисты взяли интервью у Елены Паниной. Народная избранница не знает, в ее жилище пытался проникнуть злоумышленник или просто воспользовался кондиционером, как средством закрепления крюка.

По словам Паниной, ранее данного человека видели в этом дворе. Мужчина действовал подобно опытному грабителю, который сначала добывает необходимую информацию о своей жертве и только затем подготавливает нападение. Панина живет в этом доме более 30 лет, но никогда не сталкивалась ни с чем подобным.
Домбровский Сергей
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