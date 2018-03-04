На газопроводе в Воронежской области случился прорыв с возгоранием

4 марта на газопроводе, пролегающем через Воронежскую область, зафиксирован факт возгорания из-за прорыва. В связи с данным ЧП не будут совершаться отключения газа в регионе.

4 марта поступило сообщение о возгорании на газопроводе, пролегающем через Воронежскую область. Площадь, охваченная пламенем, достигала 1200 км, огонь подымался на пять метров в высоту. О факте произошедшего ЧП проинформировали в Министерстве энергетики РФ.На место происшествия своевременно прибыла бригада МЧС благодаря тому, что после возгорания сработала автоматизированная система защиты, подавшая соответствующий сигнал. Вместе с этим, подача газа была быстро прекращена, а со временем огонь потух без вмешательства пожарных.В Минэнерго сообщили, что из-за данного ЧП не произойдет отключений газа в домах потребителей района. В настоящее время осуществляются работы для восстановления поврежденного участка газопровода. Также проводятся следственные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств инцидента. СМИ располагают неподтверждённым данными, что пострадавшая ветвь газовой трубы ведет в Украину.