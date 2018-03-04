В Сети обсуждают интимные фото сотрудницы московской полиции

Снимки популярны, они обсуждаются и тиражируются. Оригиналы, предположительно, взяты с одного из интимных сайтов знакомств. Женщина выставила себя обнаженной или почти обнаженной.
Посетители соревнуются в сарказме и площадном юморе, это все наносит ущерб авторитету столичной полиции. Пресс-служба московского ГУ МВД уже отреагировала на выходку коллеги. Журналистам сообщили, что по данному факту возбуждена служебная проверка. Правоохранители сказали, пока еще нет достоверных фактов, что данная гражданка работает в штате полиции. Проходит оперативная экспертиза, по окончанию которой будут предприняты шаги для дальнейшего разбирательства.
Некоторые посетители с уверенностью утверждают, что женщина работает в транспортном департаменте ГУ МВД и занимается с личным составом, обеспечивающим безопасность столичного метро.