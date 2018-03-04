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| | Полиция выясняет причины взрыва на севере Лондона

Полиция выясняет причины взрыва на севере Лондона

Сегодня, 18:16
4 марта в северо-восточной части столицы Великобритании Лондоне прогремел взрыв. Полицейские отреагировали на данный инцидент и выясняют причины случившегося. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Полиция выясняет причины взрыва на севере Лондона

 

На данный момент официальных заявлений относительно причин взрыва не поступало. Сотрудники полицейского учреждения в Англии Скотланд-Ярда не считают инцидент терактом. Говорить с полной уверенностью о случившемся не представляется возможным, но пока доминирует именно такая версия. По мере получения дополнительных данных предположения правоохранителей могут измениться.

Полицейские намерены получить дополнительные сведения относительно случившегося. Стражи порядка собираются информировать общественность относительно данного инцидента. Население страны напугано терактами, организованными в различных странах, поэтому гражданам сообщат все данные после выяснения причин, дабы успокоить людей.
Домбровский Сергей
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